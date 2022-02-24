От Анджелины Джоли ушел молодой ухажер

Публику всполошил роман Анджелины Джоли и рэпера The Weeknd, который младше бывшей жены Брэда Питта на целых 15 лет. Судя по видео, снятым папарацци, исполнитель ушел от актрисы к девушке помоложе.
В девушке опознали бывшую подругу модели Беллы Хадид — манекенщицу Сими Хадру. Она ранее уже состояла в отношениях с The Weeknd. Пара встречалась с 2015 по 2017 год, после чего распалась на два года. Видимо, в очередной раз произошло воссоединение. Кадры папарацци можно посмотреть на портале TMZ.
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