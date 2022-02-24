Названы сроки выхода триллера «Убийцы цветочной луны» с ДиКаприо

Триллер Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо сняли еще в октябре 2021 года, однако до нынешнего момента не было известно, когда ждать релиза этого фильма.

Сценарист Эрик Рот, сотрудничающий со Скорсезе, в интервью с IndieWire поделился подробностями о фильме с ДиКаприо. В частности, он назвал сроки выхода триллера:

«В следующем ноябре. Я слышал, что он уже на пути к редактированию».

Также Эрик Рот проговорился о том, что зрителей ждет в фильме:

«Вы впервые увидите уличную сцену, где будет 90% коренных американцев и 1 или 2 процента представителей европеоидной расы».

В каст предстоящей ленты, кроме ДиКаприо, вошли: Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Брендан Фрейзер и другие актеры. Фильм «Убийцы цветочной луны» представляет собой экранизацию одноименной книги Дэвида Гранна.

Картина расскажет о расследовании серии убийств, произошедших в 1920-х годах на землях индейского племени осейджи, после того, как на них нашли нефть.