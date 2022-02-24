Цена газа в Европе превысила $1000 после заморозки «Северного потока-2»

Цена газа в Европе в ходе торгов в среду впервые с 14 февраля поднялась выше $1 000 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 050,4 за 1 тыс. куб. м, или 89,9 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Общий рост стоимости газа с начала дня составляет около 12,7%.

Как сообщил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц, Берлин останавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2» после признания Россией сепаратистов Донбасса. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект «Северный поток — 2» заморожен.