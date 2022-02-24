Байден заявил, что отношения США с Россией можно считать «полностью разорванными», а Путина — «изгоем»

После объявления Москвой военной операции в Донбассе отношения Соединенных Штатов с Россией можно назвать «полностью разорванными». Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге, трансляцию которого вел YouTube-канал Белого дома.

По словам американского президента, если Россия продолжит идти в отношении Украины тем путем, которым идет сейчас, между РФ и США случится полный разрыв «прямо сейчас».

Ранее Байден заявил, что США ввели санкции против 11 юридических лиц России, включая ряд банков. Речь, в частности, идет о банках «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Открытие», «Новикомбанк», «Совкомбанк».

Всем финансовым институтам США было предписано закрыть корреспондентские счета попавшего под санкции Сбербанка в течение 30 дней. Акции «Сбера» между тем рухнули более чем на 30%.

Когда Байдена спросили, почему лично президент России Владимир Путин не попал под санкции, он, по данным Independent, не смог дать однозначного ответа, однако заметил, что у главы РФ больше амбиций, чем у Украины. «Он хочет восстановить бывший Советский Союз. Вот о чем идет речь», — сказал Байден.

Также глава США подчеркнул, что не намерен разговаривать с Путиным, а сам президент РФ «скоро станет международным изгоем». «Штаты не одиноки в ответе на российскую агрессию на Украине», — подчеркнул Байден, добавив, что решение Путина начать «абсолютно неоправданную войну с Украиной» сделало Россию слабее, а остальной мир — сильнее.