The Sun сравнила Россию с немецкими нацистами

Следующая после Украины «цель» российских властей — Прибалтика. Об этом пишет британская газета The Sun.

По версии СМИ, «если Запад позволит президенту РФ Владимиру Путину занять Украину, он может вторгнуться в Литву, Латвию и Эстонию».

Таблоид отмечает, что Россия и ранее «использовала захват земель», намекая на Крым и Грузию. И это сопровождалось «установлением ключевых союзов с диктаторами в соседних государствах для расширения своего влияния», добавляет газета и сравнивает действия РФ с действиями нацистов перед Второй мировой войной и аннексией Чехословакии.

СМИ пишет, что хотя Россия настаивает на выводе войск от своих границ, разведка США считает, что атака может произойти «в ближайшие часы».

Любая дальнейшая экспансия Путина в Прибалтику может спровоцировать Третью мировую войну, предупреждает бывший главнокомандующий королевским военно-морским флотом, адмирал Лорд Уэст, которого цитирует издание.