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США могут ограничить экспорт высокотехнологичных товаров в Россию

Если Россия продолжит вторжение в Украину, администрация Байдена может лишить ее огромного количества низко- и высокотехнологичных товаров американского и иностранного производства – от электроники и компьютеров до полупроводников и деталей самолетов, сообщили Reuters информированные источники.

Президент США Джо Байден будет добиваться этого, требуя, чтобы компании, желающие поставлять в Россию товары из широкого списка, получали у США лицензии, а его администрация затем отказывала бы в выдаче этих лицензий, сообщили источники.

Эти меры принимаются для нанесения ущерба российской экономике и касаются широкого круга товаров – от лазеров до телекоммуникационного оборудования и морской техники.

Пакет еще дорабатывался на выходных и мог измениться.

Цель мер экспортного контроля «действительно состоит в том, чтобы снизить возможности России поддерживать промышленное производство в паре ключевых секторов», заявил член Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрел в своем выступлении в январе.

23 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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