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Премьер Украины: Киев не пойдет на признание Крыма российским и отказ от НАТО

Украина считает невозможной нормализацию отношений с РФ на тех условиях, которые выдвинул российский президент Владимир Путин, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, выполнение этих условий — в частности, признание Крыма частью РФ и отказ от вступления в НАТО — «противоречит выбору украинского общества».

«Для независимой, суверенной Украины и для меня, как премьер-министра нашей страны — это невозможно», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. В эфире телеканала ICTV он повторил это заявление и выразил благодарность украинцам, которые «сохраняют спокойствие», поскольку это «позволяет удерживать экономическую и макроэкономическую ситуацию в стабильности».

23 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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