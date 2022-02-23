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Первый кадр нового фильма Нолана попал в Сеть

Монохром и море пафоса: первый кадр нового фильма Нолана попал в Сеть

Никак иначе не объяснишь, почему ирландского актера на первом кадре нового фильма Кристофера Нолана настолько тяжело узнать — он больше напоминает Эда Харриса из «Мира Дикого Запада», чем своего героя из «Острых козырьков».

На черно-белом снимке изрядно похудевший Киллиан Мерфи со впалыми щеками пафосно курит сигарету, а портал Variety, показавший первый кадр «Оппенгеймера», уточнил, что впервые в истории несколько эпизодов фильма снимут на монохромную пленку IMAX:

«Этот кадр соответствует историческим данным. Роберт Оппенгеймер был заядлым курильщиком, который в конце концов заболел раком горла».

Помимо Киллиана Мерфи, в исторической драме появится Дэйн Дехаан, Джек Куэйд, Олден Эренрайк и Кеннет Брана, а вот Мэтт Дэймон и Роберт Дауни-младший все еще под вопросом. Премьера «Оппенгеймера» запланирована на 21 июля следующего года.

23 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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