«Можем повторить»: Бен Уоллес пригрозил «пнуть по заднице» Россию, как во времена Крымской войны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия выступила на Украине «на полную катушку», поэтому Лондон готов в любой момент нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости. Об этом сообщает Independent.

Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин совершил ошибку, не имея при этом союзников, и сравнил его с царем Николаем I во время Крымской войны. Такое мнение глава британского военного ведомства высказал в разговоре с военнослужащими королевства при посещении здания Конной гвардии, расположенного в центре Лондона.

В своих комментариях относительно ситуации на Украине Уоллес сказал, что шотландские гвардейцы «нанесли удар ногой по заднице» российскому лидеру во время Крымской войны, и теперь Великобритания «может это повторить» с Путиным, который, по его мнению, совершил ту же ошибку, что Николай I.