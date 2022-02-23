Менеджер Тома Круза раскрыла тайну о любовных проблемах звезды

Женщина призналась, что беспокоится за знаменитость, так как считает его очень одиноким. Она считает, что он живет благодаря работе.

Первый менеджер голливудского актера Тома Круза Эйлин Берлин рассказала о его ужасном характере. Воспоминаниями о работе со звездой женщина поделилась в интервью Daily Mail.

По словам агента, вспыльчивый характер Круза усугубялет его неуверенность в себе и в своей внешности.

«Чего я никогда не видела в Томми, так это реального проявления счастья. Он всегда был очень честолюбив и полон решимости стать звездой. И это сделало его перфекционистом», — сказала Берлин.

Также она рассказала, что начала сотрудничать с Крузом, когда ему было 18 лет. Он жил у нее дома и уже на то время был одержим своим внешним видом.

Берлин рассказала, что однажды он готовился к съемке и долго позировал перед зеркалом в нижнем белье.

«У Томми был ужасный характер. Он сильно злился на своего родного отца. Он был капризным и мог завестись по щелчку пальцев», — добавила менеджер.

Кроме того, на 19-летие она подарила актеру альбом со всеми статьями о нем из подростковых журналов. Но тот заявил, что не хочет быть кумиром подростков, и бросил подарок ей в лицо.

Берлин и Круз перестали сотрудничать, когда он переехал в Лос-Анджелес.