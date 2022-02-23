Как сделать прописку в Николаеве или Запорожье

В Украине официально отменена прописка по месту жительства, которая в советские времена накладывала определенные ограничения. Сейчас все проще — вместо нее есть регистрация по месту жительства, но и она имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать. Где бы вы ни жили, официально вы числитесь там в Украине, где зарегистрированы на проживание. И потому необходимо понимать этот фактор при устройстве на работу или в устройстве детей в школу и садик на новом месте проживания. Давайте рассмотрим два простых примера, взяв прописку в двух украинских городах. Например прописка в николаеве , городе на Юге Украины и прописка в запорожье, на Юго-Востоке. Эта статья позволит вам пройти все этапы прописки на местах, без лишней головной боли в реальности. Итак вы приехали в город и хотите официально зарегистрироваться. Мы идем в регистрационную службу и начинаем процесс. Не забудьте пакет документов и владельца жилья!

Разница во временной и постоянно прописке.

Временная и постоянная регистрация, как вы понимаете, отличается сроком действия. Постоянная действует на неограниченный срок, а вот временная имеет ограничения и предназначена в основном для иностранцев. Если иностранец находится в Украине более 90 дней, то ему необходимо оформить временную прописку например в том же Николаеве или Запорожье. Не позже 10 дней после выдачи временной прописки иностранец должен зарегистрировать адрес места жительства. В противном случае сначала возможен штраф, а при злостном невыполнении правил — выдворение с территории Украины.

Постоянная прописка выдается гражданам Украины, которые сменили место жительсвта. В этом случае вам понадобится набор документов, а именно:

Заявление, написанное от лица, желающего получить прописку;

Паспорт (оригинал);

Документ от лица собственника жилья, где вы намерены вселиться;

Чек об оплате госпошлины;

Копия талона о снятии предыдущей регистрации (в 2 экземплярах).

Затем вы в течении дня регистрируетесь на новом месте. При снятии регистрации пакет документов предоставляется в меньшем объеме, но здесь уточняйте на месте снятия с регистрации. Регистрация обязательно проходит в присутствии собственника жилья, либо в присутствии хотя бы уже одного прописанного человека в данном жилье и много времени не занимает. ну а о преимуществах мы уже вкратце рассказали. Добавим что от прописки зависит не только возможность пользоваться государственными учебными заведениями, но и медицинским обеспечением, а также всем набором коммунальных услуг города и льгот. Например льгот в транспорте или других.