Германия планирует полностью остановить«Северный поток — 2»

Проект «Северный поток — 2» может быть полностью остановлен. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на слова министра экономики ФРГ и вице-канцлера Роберта Хабека.

Хабек уточнил, что уже принятые по этому проекту не являются санкционными в строгом смысле слова. В настоящее время ФРГ обсуждает «Северный поток — 2» с партнерами из США и Европы, и в будущем окончательная остановка проекта все еще возможна.

Напомним, ранее сертификацию «Северного потока — 2» остановил канцлер Германии Олаф Шольц. А до того Минэкономики ФРГ предоставило доклад немецкому регулятору, где говорилось о необходимости российского газопровода для обеспечения потребностей Германии в энергетике.

Тем временем представитель американской администрации высокого ранга заявил СМИ, что «Северный поток — 2» запущен не будет, а потраченные на него $11 млрд потрачены зря. «Мы провели консультации с Германией. В результате российский газопровод „Северный поток — 2“ не будет работать. Это $11 млрд, потраченных впустую на контролируемый Россией газопровод», — сказал он.