Диагностика и лечение фиброаденомы

Маммолог лечит различные заболевания, в том числе и фиброаденому. Подробнее об этом заболевании и про его паллиативное лечение в онкологии расскажем в этой статье.

Что такое фиброаденома и каковы ее симптомы?

Под фиброаденомой понимается доброкачественное образование. Порода его железистая. Преобладает в нем соединительная ткань. Как правило, к фиброаденоме склонны женщины, приблизившиеся к репродуктивному возрасту. Чаще всего такое образование как фиброаденома является одиночным. Множественным оно бывает редко.

Для фиброаденомы не характерно наличие воспалительных процессов. Нет и рисков ее перерождения в образование, которое является злокачественным. Тем не менее для предотвращения развития осложнений важно оказание своевременной помощи маммологом.

Фиброаденома характеризуется следующими симптомами:

Наличием уплотнения под женской кожей. Безболезненные подвижные узлы, замечаемые в процессе прощупывания. Активное увеличение имеющегося в наличии образования.

Отдельно стоит сказать и об увеличении лимфатических узлов. Для подобного образования оно не свойственно. Кроме того, подобная патология редко сопровождается наличием активного воспалительного процесса или обильного выделения из женских сосков.

Нередко удается обнаружить фиброаденому, когда проводится плановый профилактический осмотр, и пациентке делается УЗИ или маммография.

Особенности диагностики

Что касается диагностики, пациентке требуется осмотр такого специалиста как маммолог. Он не только визуально оценивает состояние женской груди, но и пальпирует ее, опрашивает пришедшую к нему на прием женщину и анализирует жалобы. При необходимости он направляет пациентку на ряд дополнительных обследований:

УЗИ женской груди — оно проводится с целью определения не только структуры, но и размеров имеющегося в наличии образования. А также, благодаря ему, можно узнать, есть ли в образовании кровоснабжение и оценить состояние лимфатических узлов.

Аспирационная биопсия — такая процедура требуется для того, чтобы забирать участок тканей с целью последующего проведения в лаборатории цитологического исследования.

Лабораторные анализы — благодаря ним возможно определение уровня гормонов и такого вещества как пролактин.

Маммография — на нее направляются женщины, возраст которых старше 35 лет. Считается, что подобная процедура — альтернатива проводимому для диагностики подобного заболевания УЗИ.

КТ или МРТ, если имеются к ним показания.

На основании полученной в результате диагностики информации врач может не только поставить женщине точный диагноз, но и назначить ей необходимую терапию. При необходимости пациентка направляется к лучевому терапевту, записаться к которому можно на сайте https://mammologycenter.com.ua/service/luchevoj-terapevt/.

Лечение фиброаденомы

Если фиброаденома небольшого размера, к хирургической ее терапии не прибегают. При маленьком образовании врачи предпочитают тактику динамического наблюдения. Она позволяет своевременно обнаружить рост или признаки активной малигнизации имеющейся в наличии фиброаденомы. Если опухоль растет, фиброаденому рекомендуется удалить.

В случае отсутствия подозрений на наличие онкологического заболевания применяется такая операция как вылущивание фиброаденомы. Если у проводящего осмотр пациентки маммолога есть сомнения, решение о проведении подобной операции принимает онколог.

Такая операция может проводиться не только под местной, но и под общей анестезией. В процессе операции осуществляется удаление только фиброаденомы. Она удаляется вместе со своей капсулой.

При проведении подобной операции разрез осуществляется над имеющейся фиброаденомой. Считается, что вылущивание — щадящая операция, так как после нее на теле пациентки не возникает заметных следов (например, значительного уменьшения объема прооперированной женской груди).