 
«  
  »

Дэниел Рэдклифф показал, что не боится творческих экспериментов

Дэниел Рэдклифф не боится творческих экспериментов

Папарацци сфотографировали звезду фильмов «Гарри Поттер» на съемочной площадке биографического фильма «Странный Эл» («Weird Al»), и его внешний вид насмешил пользователей сети.

Актер играет американского музыканта Эла Янковича, известного своими юмористическими и сатирическими песнями.

Своеобразный стиль артиста и его творчество часто освещались в кинематографе («Голый пистолет», «Как я встретил вашу маму», «Теория большого взрыва»), а странный вид Элла все время становился поводом для шуток.

Рэдклифф также не смог избежать этого, потому что его новый стиль – невероятная ржака. Актер носит объемный парик с кудрями и усики, и выглядит это очень смешно.

23 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  