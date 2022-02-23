Дэниел Рэдклифф показал, что не боится творческих экспериментов

Папарацци сфотографировали звезду фильмов «Гарри Поттер» на съемочной площадке биографического фильма «Странный Эл» («Weird Al»), и его внешний вид насмешил пользователей сети.

Актер играет американского музыканта Эла Янковича, известного своими юмористическими и сатирическими песнями.

Своеобразный стиль артиста и его творчество часто освещались в кинематографе («Голый пистолет», «Как я встретил вашу маму», «Теория большого взрыва»), а странный вид Элла все время становился поводом для шуток.

Рэдклифф также не смог избежать этого, потому что его новый стиль – невероятная ржака. Актер носит объемный парик с кудрями и усики, и выглядит это очень смешно.