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Bloomberg: США готовы вводить санкции против Сбербанка и ВТБ

Администрация президента США Джо Байдена готова при необходимости ввести санкции против других российских финансовых организаций, в частности, против Сбербанка и ВТБ, передает Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации.

По словам источника, «ни одна финансовая структура России не будет в безопасности, если вторжение продолжится».

Напомним, ранее сообщалось, что американский Минфин объявил о санкциях против организаций, принадлежащих госкорпорации ВЭБ. Под ограничения попали 25 организаций, включая футбольный клуб ЦСКА, 77,6% которого принадлежит ВЭБу.

23 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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