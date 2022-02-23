Bloomberg: США готовы вводить санкции против Сбербанка и ВТБ

Администрация президента США Джо Байдена готова при необходимости ввести санкции против других российских финансовых организаций, в частности, против Сбербанка и ВТБ, передает Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации.

По словам источника, «ни одна финансовая структура России не будет в безопасности, если вторжение продолжится».

Напомним, ранее сообщалось, что американский Минфин объявил о санкциях против организаций, принадлежащих госкорпорации ВЭБ. Под ограничения попали 25 организаций, включая футбольный клуб ЦСКА, 77,6% которого принадлежит ВЭБу.