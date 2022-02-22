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Великобритания готовит новый пакет серьезных санкций против Москвы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что официальному Лондону чрезвычайно важно иметь в запасе мощные санкции, которые он будет готов ввести против Кремля в случае дальнейших действий России против Украины.

«Мы хотим пресечь [практику], когда российские компании получают финансовые фонды как в фунтах стерлингов, так и в долларах, – заявил Джонсон, выступая в парламенте. – Мы не намерены позволять, чтобы они наращивали активы на британских рынках, и мы хотим убрать завесу таинственности, скрывающую тех, кто владеет собственностью в нашей стране».

В тот же день стало известно, против каких юридических и физических лиц в первую очередь будут введены санкции. По данным агентства Reuters, в их число входят: банк «Россия», «Черноморский банк развития и реконструкции», Акционерное общество «Генбанк», «Промсвязьбанк», а также владелец инвестиционой компании Volga Group Геннадий Тимченко и предприниматели Борис и Игорь Ротенберги.

22 февраля, 2022 | Tags: | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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