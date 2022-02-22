ТОП-5 признаков честного онлайн казино от Bonuses-all

В данной статье будут рассмотрены пять признаков честных онлайн казино, которые были составлены экспертами авторитетного сайта Bonuses-all. Это факторы используются при составлении их рейтингов игровых клубов, а так же всегда подробно анализируются в обзорах казино, которые считаются одними из лучших в интернете.

Пятерка признаков того что казино является честным

Пятерка признаков честного казино, размещенная ниже, не потребует от вас хорошо разбираться в игровых автоматах или устройстве казино. Факторы представлены в порядке убывания значимости, но это не означает, что какими-то из них можно пренебречь, т.к. честные игровые клубы должны соответствовать им всем.

Лицензия

У надежного интернет-казино обязательно должна быть лицензия, информация о которой размещается в подвале сайта или в разделе «О нас». Если у проверяемого вами клуба нет её, то это значит, что честность игры в нем никто не контролирует и его владельцы могут подкручивать отдачу игровых автоматов, не оставляя игрокам шансов на выигрыш денег.

Нет Новоматика

Если вы видите, что на сайте игрового клуба есть слоты от компании Novomatic, то вам нужно избегать игры в нем, т.к. данная компания не распространяет свои игры на Российском онлайн рынке.

Скорее всего, клуб, который вы проверяете, разместил подделки игровых автоматов от этой фирмы, в которых он может контролировать вероятность получения выигрышей, снижая её до нуля.

На сайте надежных Российских казино онлайн вы не встретите игровых автоматов от данной фирмы.

Live-игры

Онлайн казино с живыми дилерами, имеющие на своем сайте игры в блэкджек, покер и рулетку против реальных крупье, являются на 100% надежными, т.к. производители live-игр не сотрудничают с сомнительными клубами.

Такие компании как Evolution Live, Ezugi и Pragmatic Play Live дают свои игры только самым лучшим онлайн казино, владельцы которого имеют хорошую репутацию и успешные проекты, которые не были замечены в обмане.

Если вы видите, что на сайте игрового клуба отсутствует раздел «Live», то это верный признак того, что с данным интернет-казино лучше не связываться, т.к. именитые производители софта не доверяют ему.

Слоты от Прагматик

Компания Прагматик, производящая такие известные слоты как Dog House, Sweet Bonanza и Wolf Gold не дает свои игры новым казино или игровым клубам с сомнительной репутацией, поэтому клубы, имеющие данные игры, по праву считаются надежными и честными.

Онлайн-поддержка

Если у казино есть онлайн-чат службы поддержки, то оно готово отвечать на вопросы и претензии игроков, а значит, что оно не намерено обманывать их.

Избегайте игры в казино, не имеющих чата поддержки, работающего в режиме реального времени, т.к. это означает, что игровому клубу нет дело до своих игроков и оно не хочет выслушивать и разбираться с жалобами клиентов.

Резюме:

Если вы проверили казино и оно соответствует всем пяти признакам, описанным выше, то вы можете быть уверенны в том, что данный игровой клуб является честным, вы будете играть в слоты с высоким процентом отдачи и у вас не будет проблем с выводом денег.