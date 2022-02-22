Погода на зимних курортах: прохладно, пасмурно, со снежком

Погода в украинских Карпатах все еще благоприятна для разнообразного активного отдыха и длительных неспешных прогулок — мелкий снег идет периодически, ветра почти нет, а глаза не слепит яркое солнце.

Погода в Буковеле

Дневная температура в Буковеле располагает к тому, чтобы освоить новую трассу или пощекотать нервы на родельбане. Днем термометры будут показывать около 0 °С, только 27 и 28 февраля возможно понижение температуры до -3 °С. Ночью в Буковеле ожидаются умеренные морозы — до -6–9 °С. Погода в Карпатах на этой неделе практически безветренная: скорость ветра редко превышает 2 м/с, только 3 марта возможно повышение этого показателя до 4,3 м/с. Мелкий снег будет идти примерно через день, чаще всего ночью, вечером или с утра. Высота снежного покрова на курорте достигает около 70 см.

Погода в Славском

Небо над Славским, как и прежде, почти постоянно закрывают облака. Однако частота осадков снизилась, дней без дождей и снегопадов становится все больше. Так, по данным Sinoptik.ua, мелкий снег ожидается 23, 24, 26 и 27 февраля, а также 3 марта. Высота снежного покрова составляет всего около 10 см. Ночью прогнозируются слабые морозы — -2–5 °С, днем — плюсовая температура (+1–4 °С). В целом, погода на этой неделе будет комфортной, со слабым ветром (не более 5 м/с) и многочисленными «окошками» без осадков.

Погода на Драгобрате

На этой неделе на самом высокогорном украинском курорте днем столбики термометров покажут от 0 °С до -3 °С, ночью возможны умеренные морозы до -8–9 °С. Ветер преимущественно слабый, около 2 м/с. Погода продолжает быть пасмурной, осадки ожидаются, но не каждый день. Время от времени будет идти мелкий снег, поэтому высота снежного покрова все еще растет и составляет здесь 270 см. Первые весенние дни, по данным Sinoptik.ua, пройдут без осадков.

Снеголавинная обстановка

На данный момент значительная снеголавинная опасность наблюдается только в Ивано-Франковской и Закарпатской (в восточной части) областях. Здесь лавины могут сходить с гор даже при небольших нагрузках. На остальной территории Карпатского высокогорья снег закреплен хорошо.