Как покупать товары на Амазон быстро и безопасно

Многие украинцы слышали про Amazon. Это огромный американский интернет-магазин, который является самым крупным в мире. Купить здесь можно множество интересных товаров. Например, смартфоны, компьютеры, кухонную технику и посуду, белье, полотенца, светильники, мужскую, женскую и детскую одежду, обувь и многое другое. Здесь действительно очень обширный ассортимент, поэтому вы наверняка сможете подобрать подходящие для вас вещи.

Почему стоит искать что-то на Амазоне, а не просто купить товары в нашей стране? Дело в том, что здесь продается много такого, чего просто нет в Украине. Определенные американские товары просто не выходят на международные рынки, а реализуются внутри США. Также стоит отметить высокое качество продукции — в стране действуют строгие правила, поэтому сюда поступает все самое лучшее. Давайте рассмотрим, как заказать с Амазона в Украину, почему стоит использовать сервис https://easyxpress.com.ua/content/amazon и сколько это стоит.

Общие рекомендации

Для начала вам стоит разобраться с тем, как организовано меню на Амазоне. Слева вверху есть три горизонтальных полоски с надписью «All» рядом. При нажатии на них и открывается основной каталог товаров. Перейдите по ссылкам, изучите ассортимент, чтобы понимать, что здесь вообще есть. Также сверху можно найти строчку с купонами, подарочными картами и другими интересными предложениями. Если вы плохо знаете английский, то просто установите себе онлайн-переводчик в браузер.

Обязательно просматривайте раздел «Распродажа дня». В него попадают самые разные товары, причем скидки могут достигать 30-50%. Также вам будет интересен раздел warehouse. В нем представлены товары с различными мелкими дефектами или те, которые по какой-то причине вернули. Тут часто можно купить вещи, у которых повреждена упаковка или которые одевали, но размер не пришелся. Стоят они значительно дешевле, чем новые.

Также рекомендуем вам воспользоваться различными сервисами, которые позволяют отслеживать динамику цен и искать скидки. Это действительно очень удобно. Например, изучите сервис Keepa или CamelCamelCamel (на самом деле их очень много). Так вы сможете найти товары, которые участвуют в распродажах, но информации об этом нет на главной странице. Да и знать динамику цен никогда не будет лишним: вы сможете понять, реальны ли скидки или их просто объявили без понижения стоимости.

Как быть с доставкой

На данный момент Амазон не отправляет товары в Украину. Недавно было анонсировано, что такая возможность появится, но сейчас она пока неактивна. Но не стоит огорчаться и откладывать покупку. Вы всегда можете воспользоваться услугами мейл-форвардинга. Давайте разберемся, как это работает, на примере компании EasyXpress.

После регистрации вы получаете собственную ячейку на американском складе, на которую можно делать заказы. То есть Амазон или другие магазины не отправляют вам товар в Украину, а просто пересылают их по стране. Полученную посылку сотрудники склада обрабатывают и отправляют к нам. Вы получаете ее и радуетесь жизни.

К плюсам компании EasyXpress можно отнести:

Надежность. Сервис не первый год оказывает подобные услуги — он имеет тысячи положительных отзывов. Доступные цены. Оплата осуществляется за вес посылки, причем он не округляется в большую сторону, как у других. Детальные консультации. Не знаете, как покупать? Менеджеры помогут вам сделать все правильно.

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