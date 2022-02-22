Как определиться с курсом обмена криптовалют ВТС и LINCH к XEM

Конвертация виртуальных денег по нынешним временам – востребованная операция. Потенциальные инвесторы, трейдеры и пользователи, имеющие в своем активе виртуальные монеты, внимательно отслеживают топовые криптовалюты. Но случаются в этой нише и прорывы, благодаря которым шустрые новички оказываются в ротации, создавая конкуренцию корифеям криптодела. Зачастую специалисты советуют присмотреться к нарушителям спокойствия, рисуя им радужные перспективы. Одна из таких валют — тикер-монета XEM, которая является по сути блочной цепью умных активов.

ХЕМ: надежды и перспективы

Площадка ХЕМ создана на Java и обладает стопроцентно оригинальным кодом. Целью ее создания стало упрощение управления цифровыми активами, что открывает перспективы занять место универсального бизнес-инструмента, оперирующего средствами с помощью блокчейна. По сути, проект ХЕМ — это симбиоз некоторых качеств, свойственных общеизвестным системам Ripple, Bitcoin и Ethereum, образующих некую экосистему. При этом сеть приобрела:

способность осуществлять почти в десять раз больше операций, чем Bitcoin;

от Эфириума система получила базу для децентрализованных приложений и смарт-контрактов, соответственно, здесь можно запускать ICO;

от Риппл взято ориентирование на взаимодействие с банковской системой.

Специалисты отмечают, что плавные колебания курса ХЕМ лучше всего использовать для долгосрочных инвестиций. Лишь в 2017 году наблюдался резкий скачек криптовалюты, интерес к которой был стимулирован сообщением об использовании обновления Catapult. На пике монета достигала стоимости 2 долларов, а затем плавно скатывалась вниз. Если брать текущий курс ВТС к ХЕМ, то на разных площадках разброс цифр от 0.00000268 до 0.00000284.

Обменные курсы от Godex

Нацеливаясь на обмен криптовалют, важно не только найти выгодные условия, но и надежного партнера, имеющего достаточно много эффективных инструментов, обеспечивающих комфорт и безопасность осуществления транзакций. Криптобиржа Godex предлагает свои аппаратные активы, позволяющие проводить транзакции между двумя сотнями видов криптовалют. В арсенале сервиса:

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отсутствие ограничений по объему транзакций;

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Алгоритм криптобиржи Godex автоматически формирует перечень лучших предложений обмена, например, для конвертации LINCH в ХЕМ такие данные можно найти на странице https://godex.io/ru/exchange/1inch-to-xem. Аналогичные массивы данных формируются и по другим рыночным парам. Мониторинг курсов валют, анализ и формирование данных для пользователей происходит регулярно, поэтому на сайте всегда только актуальные сведения, использование которых повышает эффективность покупки, продажи и обмена криптовалют, сокращает временные затраты, повышает выгодность сделок.