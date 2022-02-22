«Это безумие»: Кортни Кокс поделилась историей о своей зависимости

Звезда сериала «Друзья», подобно своей героине, всегда стремилась к совершенству. Однако желание выглядеть идеально в один момент сыграло с ней злую шутку.

Несколько лет назад кто-то из окружения Кортни Кокс заметил, что на ее лице появились возрастные изменения. Голливудской звезде было больно осознавать, что она стала выглядеть иначе.

Тогда Кортни Кокс решилась на отчаянный шаг. Она обратилась к специалистам за специальными инъекциями. Однако актриса не знала меры, и со временем у нее развилась зависимость от «уколов красоты».

«Я годами преследовала ее [молодость]. Я не понимала, что, черт возьми, я странно выгляжу с инъекциями. Был период, когда я сказала себе: «Я должна остановиться». Это просто безумие», — поделилась Кортни Кокс с изданием Sunday Times Style.

Источник фото: Legion-Media