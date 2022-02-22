Эрдоган назвал неприемлемым признание ЛДНР и пообещал России ответ в Черном море

Идея Зеленского
По словам Эрдогана, Турция считает позитивным подходом предложение президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета Безопасности ООН при участии Украины, Германии и Турции. «Если такое предложение найдет применение, то мы, конечно, будем в него включены. Предложение господина Зеленского — позитивный подход. Если члены Совета Безопасности ООН и другие страны согласятся с ним, то мы примем участие в этом заседании», — сказал турецкий президент.
На Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля президент Владимир Зеленский предложил созвать заседание Совета Безопасности ООН при участии Украины, Германии и Турции. Кроме того, он предложил Совбезу ООН «наработать новые, действенные гарантии безопасности для Украины». По словам Зеленского, такие гарантии нужны сейчас, пока Украина не получила членства в НАТО, пока она находится «фактически в серой зоне — в вакууме безопасности».
Меры предосторожности
Эрдоган сообщил, что Турция считает необходимым принять «дополнительные меры предосторожности» после решения России. «Мы являемся черноморской страной, в связи с этим нам необходимо создать множество мер предосторожности. Мы уже принимаем эти меры, но мы также продолжаем и будем продолжать работать в этом направлении. Мы не можем игнорировать обязательства причерноморской страны, с этим пониманием мы продолжим наш путь», — сказал Эрдоган, не конкретизируя, о каких мерах идет речь.
Leave a Reply