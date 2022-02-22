Безопасность и дополнительные функции современных духовых шкафов

Современный духовой шкаф – универсальная бытовая техника, разработанная специально для приготовления блюд из различных ингредиентов. Они умеют запекать, тушить, обжаривать продукты до золотистой корочки. Купить духовой шкаф стоит в том случае, если вы и ваша семья предпочитаете правильное питание, не приемлете лишних жиров, любите экспериментировать.

Безопасность духового шкафа

Производители поставляют на профильный рынок большой ассортимент кухонной техники для приготовления пищи. Торговые марки уделяют массу внимания вопросам безопасности оборудования, что особенно актуально для газовых решений. Они оборудуются механизмом автоматической блокировки подачи газа, если по каким-то причинам произошла утечка. Также реализуются системы, которые препятствуют затуханию конфорок – такая неприятность может произойти в том случае, если давление в магистрали упало. В итоге пользователь не рискует пострадать от взрыва или утечки газа.

При выборе модели следует обратить внимание на дверцы модели. Стекло здесь необходимо в качестве смотрового окна, при этом оно должно быть защищенным от высокой температуры. Оптимально, когда стеклянная панель включается несколько слоев, способных выдерживать достаточно высокие температуры. Это дает возможность удерживать под контролем процесс приготовления пищи, а также избежать ожогов. Такое стекло способно нагреваться, но при этом температура настолько низкая, что получить серьезные травмы при контакте с ним не представляется возможным. Наличие термоустойчивого стекла особенно важно, если в доме есть маленькие дети и домашние животные.

Еще одна опция безопасности, присутствующая в современных моделях духовых шкафов – блокировка дверцы от несанкционированного доступа. Аналогичная технология используется для блокировки настроек дисплея – с ней ребенок при нажатии на элементы управления не сможет изменить заданную программу.

Наличие телескопических направляющих сделает процесс изъятия и установки формы максимально простым и безопасным. Эти механизмы присутствуют практически во всех моделях, выпускаемые всемирно-известными производителями.

Дополнительные функции

При покупке духового шкафа важно обращать внимание на его функционал. Так, большинство из них повышают стоимость оборудования: