Активность умирающего мозга впервые записали: это похоже на сон или углубленную медитацию

Исследователи из Канады, США, Китая и Эстонии изучили, как ведет себя умирающий мозг: данные удалось получить случайно во время записи непрерывной электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Во время этого у пациента внезапно произошел сердечный приступ, который привел к смерти.

В результате получилась запись длиной 15 мин, на которой зафиксирована активность умирающего мозга. Авторы сосредоточились на изучении 30 секунд этой активности в два периода: когда сердце продолжало биться и уже перестало.

Отмечается, что в этот период была повышена активность гамма-ритма — это мозговые волны, которые активизируются во время сновидений или медитации. Они предположили, что в момент смерти пациент вспоминал о важных событиях из своей жизни.

С помощью генерации колебаний, связанных с поиском памяти, мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных жизненных событиях прямо перед смертью. Это может изменить наши представления о том, когда заканчивается жизнь. Аджмал Земмар, ведущий автор исследования

Авторы отмечают, что пока данных недостаточно, чтобы делать глобальные выводы об активности мозга. Тем не менее ученые предполагают, что у них есть доказательства способности мозга к скоординированной деятельности даже после того, как через него перестает циркулировать кровь.

Теперь у ученых есть основание изучить предсмертные и посмертные переживания: раньше они не становились объектом серьезных научных работ.