Советы по игре в игровые автоматы онлайн

Игровые автоматы привлекают гемблеров простыми правилами, интересными сюжетами, разнообразной тематикой и щедрыми выплатами. Поскольку слоты считаются самыми популярными видами онлайн развлечений, вокруг них много мифов. Чтобы выяснить где правда, а где нет, необходимо сначала разобраться с принципами работы слотов в сети.

Как работают игровые автоматы онлайн?

Игровые автоматы считаются самым популярным видом азартных развлечений сегодня. Механические «однорукие бандиты» остались в прошлом и им на смену пришли автоматизированные современные видеослоты, работающие на основе генератора случайных чисел (ГСЧ). Такие слоты предлагают все современные игровые платформы, однако для безопасной и надежной игры лучше выбирать компании, входящие в рейтинг казино Украины. Эти операторы ведут честную и открытую политику по отношению к своим посетителям и предлагают лицензированный игровой софт.

Классический слот состоит из игрового поля, на котором вращаются барабаны. Они расположены вертикально, а их количество зависит от настроек симулятора. “Однорукие бандиты” имели 3 барабана, а современные слот-машины имеют по 5, 9 и более катушек. На барабанах размещены разные тематические символы. Когда игрок запускает спин, барабаны начинают вращаться. Если после остановки на активной линии выпали одинаковые картинки, игрок получает выигрыш.

В современных игровых автоматов есть не только тематические картинки, но и специальные символы, которые увеличивают шансы на выигрыш. К таким спецсимволам относятся:

Wild (дикий символ) дополняет выигрышные комбинации (он может заменить любой символ на игровом поле, кроме Scatter);

Scatter обычно запускает бесплатные вращения;

бонусные символы запускают бонусные раунды (риск игры, раунды на удвоение, респины и т.д.).

Как уже говорилось выше, игровые автоматы онлайн работают на базе ГСЧ. Это специальная программа, что гарантирует прозрачный игровой процесс и честные результаты. Принцип работы ГВЧ состоит в том, что у него нет собственной памяти, и каждая последующая комбинация формируется случайным образом, без логического завершения и запланированного результата.

Важным показателем честности и надежности игрового автомата является процент отдачи ставок (RTP). Чем выше показатель RTP, тем больше вероятность того, что пользователь выигрывает. «Щедрыми» считаются игровые автоматы с коэффициентом отдачи ставок 96% и более.

Какие слоты лучше выбирать для игры?

Этот вопрос интересует многих игроков, особенно новичков. Универсального совета здесь нет, однако, однозначно для старта лучше выбирать популярные игровые автоматы с высоким коэффициентом отдачи ставок. Кроме того, важно следить за игровым в процессом. Если после нескольких десятков спинов выигрышная комбинация не выпала, лучше сменить слот. Выбирать другой автомат нужно и в случае выигрыша, ведь вероятность того, что симулятор выдаст две выигрышные комбинации, подряд очень мала.

Опытным игрокам лучше выбирать прогрессивные слоты с джекпотом. Это игры, обладающие высокой волатильностью (высокий уровень риска), но только в них можно получить по-настоящему крупные выигрыши.