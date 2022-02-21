Россия будет отрезана от мировых финансовых рынков в случае вторжения на Украину — ЕС

Россия будет лишена доступа к международным финансовым рынкам и к основным экспортным товарам Запада в случае «вторжения на Украину», заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ARD.

По ее словам, если начнутся военные действия, будет запрещен экспорт в Россию «срочно необходимых ей для модернизации и диверсификации своей экономики всех товаров», которые производятся в ЕС и которым нет замены.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что слабым местом России является ее зависимость от экспорта ископаемого топлива. Углеводороды «составляют две трети российского экспорта и являются источником половины бюджета страны», отметила она, добавив, что санкции значительно затруднят модернизацию именно этого сектора экономики.