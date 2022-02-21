Российское командование получило приказ начать вторжение в Украину — CBS

США имеют разведывательные данные о том, что российские командиры получили приказ начать вторжение в Украину, а командиры на местах строят конкретные планы маневров в своих секторах поля боя, сообщил корреспондент CBS News Дэвид Мартин, передает УНН.

Цитата

«Разведка указывает, что они делают все, что сделали бы американские командиры, получив приказ действовать. Поэтому они не только продвигаются все ближе к границе и к этим позициям для атаки, командиры на земле строят конкретные планы того, как они будут маневрировать в своем секторе поля боя. Они делают все нужное»,- сказал Мартин.

Детали

По информации телеканала, сейчас российское военное командование разрабатывает план действий на поле боя. Корреспондент канала также утверждает, что вторжение может начаться с атаки на Киев, кроме того, Москва планирует начать кибератаки на Украину.

В эфире CBS не говорится, откуда были получены данные о приказе о начале вторжения в Украину.

Дополнение

После нескольких недель предупреждений о неизбежности российского вторжения в Украину президент Байден заявил журналистам в пятницу, что он «убежден», что президент России Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину, и заявил, что США считают, что российские силы намерены атаковать в «ближайшие дни».

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США считают, что Россия «продвигается вперед с планами вторжения, несмотря на опровержения Москвы о том, что такие действия будут предприняты.

«Все, что мы видим, говорит нам о том, что решение о вторжении, которое, по нашему мнению, принял президент Путин, продвигается вперед, — сказал Блинкен. — Мы видели это с провокациями, устроенными российскими силами в выходные дни, операциями под ложным флагом, а сегодня утром появились новости о том, что «учения», которые Россия проводила в Беларуси с участием 30 000 российских войск, которые должны были положить конец этому в выходные теперь будут продолжаться из-за напряженности на востоке Украины, напряженности, созданной Россией и сепаратистскими силами, которые она там поддерживает».