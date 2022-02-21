Рада ЄС затвердила €1,2 млрд макрофінансової допомоги для України

Рада Європейського Союзу затвердила пропозицію Єврокомісії надати Україні додаткову надзвичайну макрофінансову допомогу в обсязі 1,2 млрд євро.

Про це повідомляє Новинарня з посиланням на пресреліз інституції, оприлюднений в понеділок, 21 лютого.

Зазначається, що Рада ЄС ухвалила це рішення лише через 21 день після того, як Єврокомісія представила свою пропозицію.

“ЄС швидко і рішуче діяв, щоби допомогти Україні. Впродовж 21 дня ми завершили необхідну роботу, а це означає, що макрофінансова допомога в розмірі 1,2 мільярда євро тепер може бути надана Україні”, – заявив міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мер.

Євросоюз прискорив процес із затвердження економічної допомоги Україні, адже нинішня геополітична напруженість негативно впливає на економічну та фінансову стабільність України. Зокрема, постійні загрози безпеці викликали значний відтік капіталу.

Україна втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу через посилення геополітичної невизначеності та її вплив на економічну ситуацію.