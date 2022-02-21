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Посольство США предупредило американцев об угрозе терактов в России

Посольство США в РФ опубликовало предупреждение для американцев, находящихся в России, об угрозе террористических атак в крупных городах и на границе с Украиной.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии, источником информации являются неназванные СМИ. Посольство предупреждает о возможных терактах в торговых центрах и метрополитене крупных городов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в «зонах повышенной напряженности» близ российско-украинской границы.

Гражданам США рекомендовано следить за местными и зарубежными СМИ, избегать людных мест, не терять бдительности в популярных туристических зонах и продумать варианты эвакуации без помощи американской администрации.

21 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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