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Мадонна снова делится скандальными кадрами из жизни

Мадонна снова делится скандальными кадрами

Даже самые преданные выразили свое «фе».

Ждать от королевы эптажа банальных фото не стоит. Впрочем, пользователей до сих пор удивляет, когда Мадонна делится провокационными или скандальными кадрами. К примеру, на этот раз звезда сфотографировала себя на унитазе. Такое себе место для инста-фотографий, правда?

Некоторые даже отписались от 63-летней артистки. Мол, что-что, а на подобное смотреть действительно гадко. Тем временем другая часть фолловеров посмеялась и добавила — на этом кадре Мадонна как никогда молода. Вероятно, правда – каждый увидит то, что хочет увидеть.

21 февраля, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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