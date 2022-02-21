Игромания – болезнь человечества, которая может убить

Сегодня азартные развлечения стали общедоступны, и играть онлайн могут все желающие. Для этого не нужно регистрироваться на официальных сайтах казино. Слоты онлайн доступны не выходя из дома. Здесь кроется опасность азартных игр – лудомания, то есть, зависимость от них.

Что такое лудомания?

Лудомания – это зависимость человека от азартных развлечений. Эксперты называют ее болезнью XXI века. Игровая зависимость возникает незаметно. Ее признаки трудно заметить обычным людям. Сначала пользователи играют в игровые автоматы, которые предлагают лицензионные казино, ради удовольствия и недолго. Это больше похоже на легкий восторг, чем на психологическую зависимость от виртуального мира. Но со временем игрок перестает интересоваться реальностью. Он увлекается игровыми проблемами, проводит перед компьютером весь день.

Отличить азартного человека от игромана невозможно, ведь азартный человек не всегда страдает лудоманией. Усложняет процесс то, что игроки не признают собственных проблем, отрицают зависимость, тщательно ее скрывают. Они начинают вести замкнутый образ жизни, врут, а в критических ситуациях прибегают к воровству.

Психологи выделяют следующие признаки игровой болезни:

нездоровое влечение к виртуальным развлечениям;

желание отыграться, которое возникает каждый раз во время проигрыша;

нетипичное агрессивное поведение;

долги, отсутствие собственных средств;

проблемы с самодисциплиной.

У каждого игрока свои причины возникновения игровой зависимости. Ее вызывают следующие проблемы:

нежелание жить в реальной жизни;

неприятности на работе, в семье;

низкая самооценка, которая порождает много комплексов;;

неустойчивая психика, что порождает разные расстройства.

Некоторые пользователи начинают играть в азартные игры для развлечения, чтобы снять стресс. Другие – ради легких денег. Но в зоне риска находятся все. Стать игроманом может каждый.

Лечение зависимости от азартных игр

Игромания является серьезной проблемой. Она требует комплексного лечения, длительной реабилитации.

Лечить игровую зависимость нужно исходя из того, на какой ее стадии находится гемблер. Для лудомании характерны три этапа:

стадия выигрыша, на которой игрок ощущает эйфорию после первого выигрыша и хочет продолжать игру;

стадия проигрыша начинается, когда игрок начинает проигрывать и у него возникает желание отыграться;

стадия отчаяния сопровождается паническими атаками, депрессией. На этой стадии гемблер начинает залазить в долги, теряет связь с реальным миром.

Первый шаг на пути к выздоровлению – это признание игроком того, что у него зависимость. Этот шаг считается самым трудным, ведь лудоманы никогда не признают своих проблем.

Важное значение в лечении игромании играют люди из близкого окружения. Их поддержка очень важна для зависимого человека. Не обойтись без специализированной помощи. Игрокам нужно посещать психолога.

Хороший результат дает работа в группах взаимопомощи. Там обсуждаются разные аспекты сложившейся ситуации. Посещение таких занятий помогает решить психоэмоциональные проблемы, восстановить социальные связи и семейные отношения. Люди снова начинают строить планы на жизнь.

На первых этапах лечения больным важно полностью абстрагироваться от мест, связанных с азартными играми. Эксперты рекомендуют дружить с людьми, которые способны помочь, вести здоровый образ жизни. Помогают избавиться от игровой зависимости новые хобби и увлечения.

Помните, что профилактика всегда лучше лечения, поэтому играйте ради удовольствия и соблюдайте правила ответственной игры.