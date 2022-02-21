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Четвертая часть мультфильма «Гадкий я» выйдет в прокат в 2024 году

Четвертая часть мультфильма "Гадкий я" выйдет в прокат в 2024 году

Студии Illumination и Universal объявили дату выхода анимационного фильма «Гадкий я-4».

Релиз состоится 23 июля 2024 года.

Подробности сюжета держатся в секрете. Известно, что Стив Кэрелл вернется к озвучке злодея Грю. К нему также присоединятся Кристен Уиг, Пьер Коффен, Миранда Косгроув и Стив Куган.

Режиссером мультфильма выступит Крис Рено, который работал над картинами «Гадкий я» и «Гадкий я-2». Сценарий написал Майк Уайт («Школа рока»).

Оригинальный мультфильм был выпущен в 2010 году. Франшиза «Гадкий я» рассказывает об екс-суперзлодее Грю, который перешел на сторону добра и удочерил троих девочек, а в третьей части объединился со своим братом-близнецом Дрю.

21 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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