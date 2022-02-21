Байден согласен встретиться с Путиным, если не произойдет вторжения РФ в Украину

Президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом России Владимиром Путиным после переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые должны пройти на этой неделе, подтвердил Белый дом.

Как сообщила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки, встреча может состояться при условии, что Россия не предпримет военных действий против Украины.

Псаки подчеркнула, что США стремятся к разрешению конфликта дипломатическим путем, «как неоднократно ясно давал понять президент». В то же время, по ее словам, Вашингтон готов к действиям, в результате которых Россию «ждут быстрые и суровые последствия, если она вместо этого выберет войну».