Премьер Британии: Россия начала реализацию плана вторжения в Украину

Россия начала реализацию плана по «вторжению» в Украину. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает ВВС.

По его словам, «план РФ уже начал реализовываться». «Мы все видим провокации на Донбассе», — добавил премьер-министр.

«Я боюсь, что на это указывают свидетельства. <…> Это то, что думают наши американские друзья, и вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали», — сказал он.

Джонсон также отдельно отметил, что власти РФ и лично Владимир Путин, «возможно, мыслят нелогично».