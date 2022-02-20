МИД Германии назвал последние события в Донбассе «инсценировкой» Кремля

Угроза атаки РФ на Украину существует, но пока неясно, принято ли «окончательное решение Кремлем» по этому поводу, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

По ее словам, Германия пока не знает, можно ли считать «нападение» РФ на соседнюю страну «решенным делом». Однако уже сейчас эта угроза «имеет совершенно реальное воздействие на воздушное сообщение, экономику и повседневную жизнь людей в Украине».

Заявления российских боевиков Донбасса дипломат назвала «инсценировкой для оправдания военного вмешательства».

Бербок подчеркнула, что участники G7 солидарны с Киевом и «находятся на его стороне». Она также предупредила, что Москву ожидают санкции в случае не только прямого вторженияв» в Украину, но и любого нарушения ее целостности и суверенитета.

По словам Бербок, ответственных за этот кризис ждут «самые масштабные последствия — экономические, финансовые, политические, стратегические и персональные». Запад уже разработал целый пакет санкций, напомнила министр.