Китай поддержал Украину и осудил агрессию России

Правительство КНР выразило поддержку Украине на фоне угрозы российского вторжения.

Глава китайского МИД Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности призвал «уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины». Он отметил, что конфликт в Донбассе необходимо урегулировать в рамках минских соглашений и предложил сторонам вернуться за стол переговоров.

Также дипломат высказал мнение, что все страны должны «взять на себя ответственность и сделать все необходимое для деэскалации ситуации». По его словам, Украине следует «выступать в роли моста между Западом и Востоком, а не быть линией фронта».