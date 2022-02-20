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Китай поддержал Украину и осудил агрессию России

Правительство КНР выразило поддержку Украине на фоне угрозы российского вторжения.

Глава китайского МИД Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности призвал «уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины». Он отметил, что конфликт в Донбассе необходимо урегулировать в рамках минских соглашений и предложил сторонам вернуться за стол переговоров.

Также дипломат высказал мнение, что все страны должны «взять на себя ответственность и сделать все необходимое для деэскалации ситуации». По его словам, Украине следует «выступать в роли моста между Западом и Востоком, а не быть линией фронта».

20 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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