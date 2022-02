Премьер Британии: Россия начала реализацию плана вторжения в Украину Искусственный интеллект, разработанный израильтянами, способен дублировать фильмы голосами оригинала » Джамала посоветовала три любимых фильма Победительница Евровидения-2016 Джамала поделилась у себя в инстаграме списком интересных лент для просмотра на выходных. Интересно, что певица выделила среди других сериал от Netflix «Изобретая Анну» о российской аферистке Анне Сорокиной. В своей заметке артистка написала: «Думаете, что посмотреть? Не думайте, я подскажу». В список вошли три совершенно разных ленты по своему жанру, а также по месту продакшена: США, Испания и Корея. «Изобретая Анну»

Сериал рассказывает реальную историю журналистки, которая распутывает историю Анны Делви – женщины, которая убедила элиту Нью-Йорка во лжи, что она богатая наследница из Германии. Дерзкую предпринимательницу сыграла Джулия Гарнер, наиболее известная по роли Рут Лэнгмор в криминальной драме «Озарк» от Netflix. Интересно, что сериал основан на материале журналистки Джессики Пресслер «Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка» в американском светском еженедельнике New York Magazine. «Чудо» / Miracle: Letters to the President

Фильм основан на реальной истории семьи, которая жила в 1980-х годах в бездорожном отдаленном районе провинции Северный Кенсан. Главный герой – Те Юн, инженер, поставил себе цель построить железнодорожную станцию в своем селе, где есть рельсы, но нет станции. Его сын Джун Ген – вундеркинд по математике в старшей школе. Он работает со своей девушкой Ра Хи, старшей сестрой Бо Ген и жителями деревни, чтобы в 1988 году построить небольшую частную железнодорожную станцию. Это просто шедевр. Невероятное корейское кино основано на реальных событиях о семье, доверии и любви, – написала Джамала. «Самый лучший босс»

Испанская комедия 2021 года режиссера и сценариста Фернандо Леона Де Араноа с Хавьером Бардемом в главной роли. Сатирический сюжет рассказывает о харизматичном и манипулятивном владельце фабрики, который вмешивается в жизнь своих сотрудников. Испанское кино, просто фантастическая игра Хавьер Бардема. Да и вообще, мне очень нравится стиль испанского кино.