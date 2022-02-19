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Вышел скандальный тизер «Глубоких вод» с Беном Аффлеком и его бывшей

Попахивает скандалом: вышел тизер «Глубоких вод» с Беном Аффлеком и его бывшей

«Первый встречный» с Джей Ло еще не вышел, а Бен Аффлек уже приготовил ответ. Лопес, по сюжету ее фильма, собирается замуж за двух мужчин, а вот Аффлек снимается в эротическом триллере «Глубокие воды», где играет его теперь уже бывшая девушка Ана де Армас.

К грядущей премьере 18 марта опубликовали тизер и несколько кадров фильма. Режиссером выступает Эдриан Лайн, снявший знаменитые «9 ½ недель».

Возможно, триллер будет не только щекотать нервы на экране, но и на красной дорожке, где встретится Бен с двумя своими пассиями.

Источник фото: Legion-Media

19 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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