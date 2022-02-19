«Трансформеры: Восхождение Звероботов» дадут новую жизнь франшизе

Последние фильмы о роботах-пришельцах показали, что у зрителей уже не тот интерес к ним, что был раньше, однако создателей это не смущает. Накануне Paramount+ в своем Twitter рассказал о будущем франшизы.

В 2023 году на экраны выйдет фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов», и это только начало, потому что лента дает старт новой трилогии. Когда выйдут еще две части, пока не сообщается.

Также будущей осенью зрителей ждет новый мультсериал по вселенной, который покажет Nickelodeon. Еще одна новость для фанатов роботов — в 2024 году франшиза расширится анимационным кинотеатральным фильмом «Трансформеры».

Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов», выход которого намечен на лето 2023 года, представляет собой сиквел «Бамблби» (2018) и сосредоточится на предводителе автоботов Оптимусе Прайме.