«Ситуация идет к войне»: Лидеры Запада отчаялись договориться с Путиным

Лидеры и дипломаты стран Запада после беспрецедентной кампании звонков в Кремль и визитов в Москву теряют надежду на то, что им удастся договориться с президентом Владимиром Путиным, стянувшим к Украине половину сухопутной армии России.За три недели Путин четырежды беседовал по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном (28 января, 31 января, 3 февраля, 12 февраля), по одному разу с президентом США Джо Байденом, премьером Британии Борисом Джонсоном и японским премьером Фумио Кисидой. Путин принял в Кремле Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. В Москву приезжали главы МИД Британии, Германии и Италии Лиз Трасс, Анналена Бербок и Луиджи Ди Майо. Сергея Шойгу посетил британский министр обороны Бен Уоллес. Изгнанный из G8 после аннексии Крыма, Путин вновь стал центром мирового внимания. Но усилия, похоже, оказались тщетны. Обстановка в Донбассе резко обострилась, и в Вашингтоне и европейских столицах, где до последнего надеялись остановить войну, настроения становятся все мрачнее, сообщает The Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Заявления России об отводе войск, которые звучат со среды и сопровождаются ежедневными видео от Минобороны, по мнению Вашингтона, являются дезинформацией. Спутниковые снимки продолжают показывать наращивание российской группировки вблизи границ, говорят источники WaPo. Федеральное телевидение России, облучающее пропагандой миллионы пенсионеров, тем временем усиливает предвоенную подготовку. 17 февраля программа «Время» «Первого канала» продемонстрировала сюжет, где утверждается, что разведка ДНР перехватила секретный план наступления украинской армии на Донбасс. Он был составлен «по стандартам НАТО», заявили авторы сюжета, показывая размытое лицо человека, одетого в камуфляж. В пятницу, следуя сценарию, описанному западными странами, народная милиция сепаратистов ЛНР обвинила Киев в провокации: украинские диверсанты якобы собирались взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке. Минобороны Украины опровергло планы нападать, а Госдепартамент США назвал принудительную эвакуацию «циничным использованием людей». Западные лидеры привыкли считать, что хорошо изучили Путина, который правит Россией дольше всех со времен Иосифа Сталина, и относились к нему как к рационональному и прагматичному человеку. Но что, если это не так, задается вопросом главный колумнист Financial Times по международной политике Гидеон Рахман. «Есть <..> аналитики, которые боятся, что российский президент превращается во Влада Безумного, — пишет Рахман. — Они считают, что он находится у власти слишком долго, поэтому все сильнее теряет связь с реальностью и становится все более параноидальным. Из-за его изоляции во время пандемии ситуация только ухудшилась. Влад прислушивается лишь к членам опасно узкого круга националистически настроенных советников». В качестве доказательства того, что Путин Рациональный превратился во Влада Безумного, некоторые указывают на появившееся у него в последнее время увлечение написанием длинных, националистически окрашенных эссе по истории и культуре, добавляет Рахман (полную версию его материала публикует на русском The Moscow Times). Изменения в личности Путина заметил Макрон, который провел с ним 5 часов один на один. Источники Reuters в аппарате французского президента рассказали, что тот был поражен, насколько другим стал Путин за три года, прошедшие с момента их последней встречи. Он «часами рассуждает об истории и топит вас в этих длинных монологах», рассказал источник. Кто инициатор? Хотя военная операция в Украине сулит России прежде невиданные санкции и катастрофу, рейтинг одобрения Путина достиг максимума за два года, а рейтинг Думы, предлагавшей бомбить Киев, и вовсе подскочил до уровней, которых не было последние пять лет (по данным «Левада-центра», признанного иноагентом). «Когда мы спрашиваем, кто инициатор всего того, что происходит, то прежде всего больше половины называют Соединенные Штаты Америки, 15% — Украину. А Россию называют 3-4%», — рассказывает Денис Волков, директор «Левады». Практически каждый седьмой (до 15%) выступает за то, чтобы «войска в Киев послать и так далее», продолжает Волков: «Люди не хотят войны, ее боятся, но в каком-то смысле принимают ту логику развития событий, которая, по крайней мере, доминирует в российском информационном пространстве».