Россия провела крупнейшую мобилизацию со времен окончания Второй мировой войны, чтобы атаковать Украину

Россия провела крупнейшую мобилизацию военнослужащих со времен окончания Второй мировой войны. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, которого цитирует «Интерфакс».
По его словам, Россия сосредоточила в Украине на оккупированном Донбассе и возле ее границ от 169 до 190 тыс. военных, включая бойцов Росгвардии, а также подразделения пророссийских сил на востоке Украины. Карпентер добавил, что на учениях в Черном море находится более 30 кораблей, и заявил, что для усиления туда были направлены десантные корабли Северного и Балтийского флотов.
Американский дипломат напомнил, что 30 января текущего года Вашингтон оценивал количество российских военнослужащих, находящихся близ границ Украины, в 100 тыс. человек. Кроме того, он уверен, что Россия не выполнила ни одного из своих обязательств по Минским соглашениям, и готова создать предлог для оправдания вторжения на территорию соседней страны.
Leave a Reply