Раскрыт сюжет сериала «Чужой»

Глава канала FX Джон Ландграф в рамках пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков в четверг подтвердил ранее озвученную информацию, согласно которой в сериале по «Чужому» не будет известных по кинофраншизе персонажей, в том числе Эллен Рипли, но останется ксеноморф.

Ландграф пояснил, что сериал расскажет о событиях, которые произойдут до рождения Рипли, во времена ближе к концу XXI века. Кроме того, шоу станет первой историей во франшизе, в которой действие происходит на Земле.

Когда выйдет сериал по «Чужому», пока не сообщается. По словам Ландграфа, Ной Хоули написал для шоу пять сценариев, но за ленту возьмутся только после того, как отснимут пятый сезон «Фарго». Ожидается, что с последним закончат зимой текущего года, после чего начнется работа над сериалом по Alien, передает THR.