Появился первый трейлер «Наемника» с Крисом Пайном

«Наемник» — экшен-триллер, в котором объединятся звезды картины «Любой ценой» Крис Пайн и Бен Фостер. В этот раз, судя по трейлеру Paramount, они не родственники, но воевали вместе как братья.

Сюжет прост. Джеймса Харпера (Крис Пайн) выкинули из армии без пенсии, а ему, как особо ранимому американскому солдату, нужны медикаменты, чтобы держать себя в руках. И он соглашается поучаствовать в подпольной операции, где и происходит завязка, после которой остается лишь желание выжить.

Интересно, что продюсером фильма является Бэзил Иваник, который работал над тремя частями франшизы «Джон Уик» и трудится над четвертой частью. Съемки «Наемника» завершили еще в конце 2019 года, но выпускать решили лишь в 2021-ом, и то после того, как права выкупила STXfilms. Теперь, после двух переносов, премьеру назначили на 1 апреля 2022 года (пока что не шутка).

Источник фото: Legion-Media