«Очень долго жил на деньги с “Гарри Потера”»: Роберт Паттинсон рассказал о работе во франшизе

Роберт Паттинсон получил широкую известность благодаря «Сумеркам», однако одной из своих главных ролей считает не только Эдварда Каллена, но и Седрика Диггори в «Гарри Потере». Недавно актер дал интервью изданию GQ и в нем рассказал о работе во франшизе.

Во время съемок фильма «Гарри Поттер и Кубок огня» первой сценой для Паттинсона стал эпизод с волшебным лабиринтом. Актер признался, что сильно переживал, так как ранее ему не приходилось работать со спецэффектами и трюками.

Роберт считал, что в актерской работе ему поможет система Станиславского, а потому принялся за ее изучение, но для себя извлек только то, что хорошую игру в кадре сулит жесткий подход. Паттинсону приходилось бить себя, кричать в подушку и рвать на себе одежду. Однако все это портило грим, и гримеры были вынуждены его переделывать.

Паттинсона раздражало, как он держит волшебную палочку. Чтобы не чувствовать себя неловко, он представлял себя героем «Крепкого орешка» и держал орудие мага словно оружие.

Когда съемки «Гарри Поттера» завершились, Роберт перебрался в Англию. Франшиза принесла ему средства на существование, он осел в Лондоне и здесь попробовал себя на новом поприще, но не срослось.

«Я очень долго жил на деньги с “Гарри Потера”. В те годы я вообще думал заниматься музыкой. Не знаю, откуда взялись такие соображения, потому что мне никто не говорил, что такое можно устроить. Я пробовал выступать на концертах, пока деньги не закончились. Да, тогда моя карьера определенно шла не в том направлении», — признался Паттинсон.

Источник фото: Legion-Media