Лидеры ЕС, НАТО, США призвали к деэскалации ситуации вокруг Украины

Лидеры ЕС, НАТО, США провели в пятницу вечером телефонный разговор, в ходе которого призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины «на фоне тревожных сообщений». Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«В телефонном разговоре с американским и трансатлантическими лидерами обсуждались последние события вокруг России и Украины. Призвали к немедленной деэскалации на фоне тревожных сообщений. ЕС привержен дипломатии и един в поддержке Украины», — написал Мишель в Twitter.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что продолжаются дипломатические усилия и участники переговоров согласны в том, что любая дальнейшая агрессия со стороны России будет стоить дорого.