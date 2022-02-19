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Главную роль в сериале Amazon по Fallout исполнит Уолтон Гоггинс

Согласно источникам, актёр, который также снимался в «Омерзительной восьмёрке» и «Джанго освобождённом», сыграет гуля.

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Кто вошёл в актёрский состав сериала по Fallout вместе с Гоггинсом, пока не сообщается. Производство адаптации должны начать позже в 2022 году.

Шоураннерами сериала ранее назначили Грэма Вагнера («Кремниевая долина», «Офис») и Женеву Робертсон-Дуорет, которая работала над фильмом «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер.

Пилотный эпизод Fallout снимет Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»), который вместе со своей женой Лизой Джой также выступает исполнительным продюсером. В число продюсеров вошёл и глава Bethesda Game Studios Тодд Говард.

Когда выйдет и о чём расскажет сериал Amazon по Fallout, не уточняется.

19 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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