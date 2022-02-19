Лидеры ЕС, НАТО, США призвали к деэскалации ситуации вокруг Украины Появился первый трейлер «Наемника» с Крисом Пайном » Главную роль в сериале Amazon по Fallout исполнит Уолтон Гоггинс Согласно источникам, актёр, который также снимался в «Омерзительной восьмёрке» и «Джанго освобождённом», сыграет гуля. 2946 просмотров Кто вошёл в актёрский состав сериала по Fallout вместе с Гоггинсом, пока не сообщается. Производство адаптации должны начать позже в 2022 году. Шоураннерами сериала ранее назначили Грэма Вагнера («Кремниевая долина», «Офис») и Женеву Робертсон-Дуорет, которая работала над фильмом «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер. Пилотный эпизод Fallout снимет Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»), который вместе со своей женой Лизой Джой также выступает исполнительным продюсером. В число продюсеров вошёл и глава Bethesda Game Studios Тодд Говард. Когда выйдет и о чём расскажет сериал Amazon по Fallout, не уточняется.