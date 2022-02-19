Экспериментальный дрон-танк прополз по земле и взлетел в небо

Европейский проект HUUVER показал испытания своего гусеничного робота с воздушными винтами. Он проехался по горкам из камней, спустился по травяному склону и взлетел.

У гусинечных роботов и мультикоптеров есть свои преимущества. Первые могут возить большие грузы и тратить на это мало энергии. Но большие относительно их размера препятствия им часто не преодолеть. Вторые передвигаются по воздуху, поэтому не так чувствительны к сложности рельефа. Тем не менее, по продолжительности миссий мультикоптеры обычно не могут сравниться с назмеными роботами.

Польские компании Dronehub и Rectangle вместе с чешской Gina Software, австрийскими Bladescape и Brimatech Services, испанской NTT Data и финским Лаппеэнрантским технологическим университетом основали проект HUUVER и создали гусеничную платформу с воздушными винтами.

16 февраля проект HUUVER опубликовал видео испытаний прототипа одноименного робота. HUUVER показал, что способен передвигаться по сложным поверхностям, таким как кучи камней и кирпича, и летать.

Прототип 137 сантиметров в длину, 84 — в ширину, 56 — в высоту и весит 23 килограмма. Во время наземных миссий дрон-танк может проработать до 10 часов на одном заряде своей литиевой батареи. Взлетает он с помощью восьми бинтов, расположенных внутри гусинечных платформ. В воздухе HUUVER может провести до 20 минут.

Аппаратом могут дистанционно управлять операторы, но автономно летать он тоже имеет. Он оснащен оптической камерой Sony 4K, тепловизором, спутниковой системой навигации Galileo, лидаром и микропроцессором Nvidia Jetson AGX Xavier.

Dronehub говорит, что проект уже прошел стадию исследования и разработок и перешел к коммерциализации. Но когда робота можно будет купить, пока неизвестно. Вероятнее всего, он найдет себе применение в промышленных, военных и спасательных миссиях.