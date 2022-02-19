Блинкен предупредил о российских провокациях на границе с Украиной

оссекретарь Энтони Блинкен заявил в пятницу, что все, что Вашингтон видел в последние 24 – 48 часов на границе России с Украиной, является частью российского плана по созданию провокаций, которые могут быть использованы в качестве предлога для вторжения в Украину.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности вместе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бэрбок, Блинкен прокомментировал заявления России, которая утверждает, что она отводит войска от границы

«Наоборот, мы видим, что к границе направляются дополнительные силы, в том числе передовые силы, которые будут использованы для агрессии», — заявил Блинкен.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу обвинил Россию в распространении дезинформации о том, что Киев планирует начать атаку на районы, удерживаемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, а также якобы хочет применить химическое оружие на Донбассе.

«Мы категорически опровергаем российские дезинформационные сообщения о предполагаемых наступательных операциях или диверсионных актах со стороны Украины. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе», — написал он в твиттере.

Кулеба не уточнил, какие именно сообщения он имел в виду.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бэрбок предупредила, что Берлин рассматривает все варианты санкций против России в случае ее нападения на Украину, включая санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Западные державы едины в подготовке «беспрецедентных санкций» против России, заявила Бэрбок в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы в Германии готовы заплатить за это высокую экономическую цену, — сказала она. — Поэтому я рассматриваю все варианты, в том числе в отношении “Северного потока — 2”».

Российская делегация впервые за долгие годы не представлена на международном саммите по вопросам безопасности. Несмотря на это, Бэрбок направила Кремлю сигнал: безопасность не может быть обеспечена за счет других стран.