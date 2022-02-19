Байден заявил о «планах» России атаковать Украину в ближайшие дни

«Нападение» России на Украину может произойти «в ближайшие дни». Об этом заявил президент США Джозеф Байден.

«У нас есть основания считать, что российские войска планируют и намерены атаковать Украину на ближайшей неделе. В ближайшие дни. Мы полагаем, что их целью может стать столица Украины, Киев, город, где живет 2,8 млн ни в чем неповинных людей», — отметил он.

Байден выразил уверенность в том, что Путин решился на вторжение. Он добавил, что США не будут отправлять своих солдат на Украину, но продолжат поддерживать украинский народ. По словам Байдена, если атака случится, то США и их союзники готовы наложить новые строгие санкции.

Ранее The Sun выступил с утверждением, что «вторжение» России на Украину состоится в 3:00 по времени Киева 16 февраля, чего в итоге не случилось. При этом газета Politico назначила новую дату нападения войск РФ на Украину — 20 февраля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины и продолжит обличать агрессивные планы России.