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Умер звезда фильма «Весна на Заречной улице» Геннадий Юхтин

Умер звезда фильма "Весна на Заречной улице" Геннадий Юхтин

Народный артист  Геннадий Юхтин 18 февраля скончался в московской больнице, куда был госпитализирован с Covid-19 три дня назад. Звезде «Весны на Заречной улице» было 89 лет.

Актер не в первый раз попал к медикам с коронавирусом, пишут российские СМИ со ссылкой на Союз кинематографистов РФ. Причина смерти не разглашается

Ранее сообщалось, что Геннадия Юхтина госпитализировали 15 февраля и направили в реанимацию. Об этом рассказывала его супруга Лидия.

На прошлой неделе в СМИ появлялась информация о том, что артист впервые попал в больницу, но быстро вернулся домой по собственному желанию. Тогда врачи оценили его состояние как «тяжелое».

Покойный Геннадий Юхтин известен зрителям по фильмам «Весна на Заречной улице», «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Также он снялся в «Братьях Карамазовых» и «Неуловимых мстителях».

18 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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